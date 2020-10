“Umiliata perché diversa”. Martina, una vita di dolore e coraggio: la sua storia commuove Sabrina Ferilli. A Tu sì que vales tutti in piedi per lei (Di domenica 11 ottobre 2020) Tu sì que vales, la storia di Martina Panini ha fatto rimanere senza parole. La giovane e talentuosa 34enne è originaria di San Sepolcro, in provincia di Arezzo. Di fronte alle telecamere e senza il peso di alcun giudizio, Martina ha raccontato del suo handicap, scoperto circa tre anni fa. Un handicap di cui Martina porterà sempre il ‘segno’. La sordità di Martina l’ha portata a indossare ben due apparecchi acustici. A soli 34 anni la giovane ha dovuto accettare il volto di una realtà immodificabile, infatti davanti alle telecamere ha raccontato di quando veniva picchiata dai suoi coetanei perché le chiedevano di parlare meglio. Ma alla sordità di Martina, anche un altro percorso di consapevolezza ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Tu sì que, ladiPanini ha fatto rimanere senza parole. La giovane e talentuosa 34enne è originaria di San Sepolcro, in provincia di Arezzo. Di fronte alle telecamere e senza il peso di alcun giudizio,ha raccontato del suo handicap, scoperto circa tre anni fa. Un handicap di cuiporterà sempre il ‘segno’. La sordità dil’ha portata a indossare ben due apparecchi acustici. A soli 34 anni la giovane ha dovuto accettare il volto di una realtà immodificabile, infatti davanti alle telecamere ha raccontato di quando veniva picchiata dai suoi coetanei perché le chiedevano di parlare meglio. Ma alla sordità di, anche un altro percorso di consapevolezza ...

