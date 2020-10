Ultime Notizie Serie A: gelo fra Juventus e Napoli, Inter in isolamento (Di domenica 11 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. gelo fra Juventus e Napoli – Rapporti ai minimi termini fra fra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli. Juventus-Napoli rischia di segnare un punto di ritorno. Lo riporta Repubblica. Inter in isolamento – Per garantire il regolare svolgimento del derby, l’Inter va in isolamento e si chiude nella bolla di Appiano Gentile. Serie A, gli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.fra– Rapporti ai minimi termini fra fra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli.rischia di segnare un punto di ritorno. Lo riporta Repubblica.in– Per garantire il regolare svolgimento del derby, l’va ine si chiude nella bolla di Appiano Gentile.A, gli ...

Corriere : Covid, in Europa per la prima volta 100mila nuovi casi in giorno - fanpage : Di Maio: “Dire che l’Italia è ‘sotto dittatura sanitaria’ è da brividi” - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - danisailor7 : RT @Corriere: Oms, nuovo record: quasi 400mila nuovi casi Covid in 24 ore - pepicarlo : RT @Corriere: Oms, nuovo record: quasi 400mila nuovi casi Covid in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Esplodono casi in Francia, quasi 27.000 in 24 ore Il Sole 24 ORE Coronavirus, i territori che rischiano un nuovo lockdown

Con l'aumento dei contagi si fa largo tra le ipotesi quella di nuovi lockdown mirati alle singole regioni, ma quali sono quelle a rischio chiusura.

Un cane fedele decide di non dormire per fare compagnia alla sua proprietaria mentre studia

La settimana scorsa una ragazza di nome Mary Dopping ha condiviso su Twitter una storia che dimostra quanto un cane possa essere fedele. Lui si chiama Bonzo, è un tenerissimo barboncino bianco, ed è s ...

Con l'aumento dei contagi si fa largo tra le ipotesi quella di nuovi lockdown mirati alle singole regioni, ma quali sono quelle a rischio chiusura.La settimana scorsa una ragazza di nome Mary Dopping ha condiviso su Twitter una storia che dimostra quanto un cane possa essere fedele. Lui si chiama Bonzo, è un tenerissimo barboncino bianco, ed è s ...