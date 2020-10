"Obbligo di mascherina anche per l'attività motoria" (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA - anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina . Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA -chi faall'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno ...

