Nuoto Sincronizzato 2020/2021: le azzurre si preparano a Savona (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra molte difficoltà la nuova stagione del Nuoto Sincronizzato 2020/2021 sta per ricominciare, anche se ci sono molti dubbi sul quando effettivamente potrà farlo ufficialmente.Ma all’orizzonte ci sono degli obiettivi da raggiungere, come le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokio dal 4 al 7 Marzo 2021. E inoltre ci sono i campionati Europei a Budapest dal 10 al 23 maggio 2021.Per questo non c’è tempo da perdere e bisogna farsi trovare pronte sopratutto mentalmente. Leggi anche: Ona Carbonell: la sincronette Spagnola dal grande talento Nuoto Sincronizzato 2020/2021: si ricomincia ad allenarsi Ai tempi del Coronavirus, tra sicurezza e distanziamento sociale, diventa sempre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra molte difficoltà la nuova stagione delsta per ricominciare, anche se ci sono molti dubbi sul quando effettivamente potrà farlo ufficialmente.Ma all’orizzonte ci sono degli obiettivi da raggiungere, come le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokio dal 4 al 7 Marzo. E inoltre ci sono i campionati Europei a Budapest dal 10 al 23 maggio.Per questo non c’è tempo da perdere e bisogna farsi trovare pronte sopratutto mentalmente. Leggi anche: Ona Carbonell: la sincronette Spagnola dal grande talento: si ricomincia ad allenarsi Ai tempi del Coronavirus, tra sicurezza e distanziamento sociale, diventa sempre ...

RSInews : Non è uno sport solo per donne Lascia la carriera militare dopo aver scoperto il nuoto sincronizzato… - somniaadeomissa : Nuoto Sincronizzato - Olimpiadi Londra 2012 - Squadra Tecnica Russia - quibresciait : Rezzato, venerdì riapre lo Sporting Club - Saranno inoltre riattivate tutte le attività dei settori agonistici qual… - DISAGIO_006 : Se volevo vedere un film sul nuoto sincronizzato lo cercavo su YouTube #temptationisland - Ricciotto_ : @NicolaMarconi Madonna che macello... Anche per il nuoto sincronizzato è tutto in un orribile limbo. Dubito che que… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Sincronizzato Nuoto sincronizzato, azzurre al lavoro a Savona: il punto di Patrizia Giallombardo IVG.it Nuoto Sincronizzato 2020/2021: le azzurre si preparano a Savona

Tra molte difficoltà la nuova stagione del Nuoto Sincronizzato 2020/2021 sta per ricominciare, anche se ci sono molti dubbi sul quando effettivamente potrà farlo ufficialmente.Ma all’orizzonte ci sono ...

Non è uno sport solo per donne

Jean-Philippe Jel è attualmente l’unico uomo in Svizzera a praticare il nuoto sincronizzato da competizione. Losannese di adozione, aveva intrapreso la carriera militare in Francia più per tradizione ...

Tra molte difficoltà la nuova stagione del Nuoto Sincronizzato 2020/2021 sta per ricominciare, anche se ci sono molti dubbi sul quando effettivamente potrà farlo ufficialmente.Ma all’orizzonte ci sono ...Jean-Philippe Jel è attualmente l’unico uomo in Svizzera a praticare il nuoto sincronizzato da competizione. Losannese di adozione, aveva intrapreso la carriera militare in Francia più per tradizione ...