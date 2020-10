Maria de Filippi a Domenica IN parla della volta in cui lei e Maurizio furono scoperti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 ottobre 2020) Mara Venier commossa, in lacrime accoglie nella puntata diIN dell’11 ottobre 2020de. Una ospitata attesa per due lunghi anni, sudatissima, tanto che a inizio puntata è andato in onda un video con la colonna sonora di mission impossible! E’ stata proprio una missione impossibile quella che Mara ha portato a termine e alla fine ce l’ha fatta! Oggisi è accomodata nello studio di Rai 1 per una lunga intervista con Mara Venier e per il pubblico diIN.DECOSTANZO: QUELLAIN CUI SONO STATIE tra i tanti argomenti trattati, anche la nascita di un amore clandestino.spera che l’ex ...