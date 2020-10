Maltempo a Trieste: annullata la Barcolana. È la prima volta nella storia (Di domenica 11 ottobre 2020) La Coppa D'Autunno - Barcolana 52 presented by Generali, che avrebbe dovuto disputarsi stamani è stata annullata a causa delle cattive condizioni meteorologiche con bora forte e previsioni in ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) La Coppa D'Autunno -52 presented by Generali, che avrebbe dovuto disputarsi stamani è stataa causa delle cattive condizioni meteorologiche con bora forte e previsioni in ...

TgrRaiFVG : ???? Annullata per maltempo (e principalmente per la #Bora) la #Barcolana52 nel golfo di #Trieste, la regata più aff… - RaiNews : Ad annunciarlo gli organizzatori dopo le indicazioni venute dalla Capitaneria di Porto #Barcolana #Trieste… - il_piccolo : #Trieste #maltempo - pioggia e scirocco, attenzione alla marea (per ora si mantiene a filo) Foto di @AndreaLasorte - infoitsport : Trieste, Barcolana annullata: maltempo più forte del Covid - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Allerta gialla da maltempo per 14 regioni italiane. A Trieste, per la prima volta, è stata annullata la storica regata della Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Trieste Maltempo, pioggia e vento a Trieste: l'allerta meteo valido in Fvg fino alla mezzanotte di domenica Il Piccolo Maltempo a Trieste, annullata la Barcolana: è la prima volta nella storia

Annullata la Barcolana per maltempo. E' la prima volta nella storia. Le condizioni meteo hanno portato gli organizzatori a questa decisione.

Gašper Vincec: annullare la Barcolana, decisione giusta

Non era mai successo prima ed onestamente, visto il periodo, ci saremmo aspettati che se la Barcolana fosse stata annullata lo sarebbe stata per il Covid. Ed invece è stato il maltempo a bloccare la r ...

Annullata la Barcolana per maltempo. E' la prima volta nella storia. Le condizioni meteo hanno portato gli organizzatori a questa decisione.Non era mai successo prima ed onestamente, visto il periodo, ci saremmo aspettati che se la Barcolana fosse stata annullata lo sarebbe stata per il Covid. Ed invece è stato il maltempo a bloccare la r ...