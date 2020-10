Lippi elogia Gattuso: “Sa parlare con i campioni perchè anche lui lo era. Ecco cosa dissi a Totti…” (Di domenica 11 ottobre 2020) Marcello Lippi, lo storico CT dell'Italia campione del mondo nel 2006 è intervenuto direttamente dal Festival dello Sport, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport per parlare di Gennaro Gattuso e della nuova carriera da allenatore di Ringhio.caption id="attachment 938047" align="alignnone" width="1024" Lippi (getty images)/caption"Gattuso è l’allenatore in cui mi rivedo maggiormente - ha svelato Marcello Lippi. Quando si parla di Rino tutti pensano a grinta, cattiveria, rabbia, agonismo. Invece è uno che fa giocare bene le sue squadre. Poi ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio. Per Pirlo c’è una sola parola: talento. Lo ha sempre avuto, ce l’avrà anche da allenatore: ha idee moderne, ma ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Marcello, lo storico CT dell'Italia campione del mondo nel 2006 è intervenuto direttamente dal Festival dello Sport, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport perdi Gennaroe della nuova carriera da allenatore di Ringhio.caption id="attachment 938047" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"è l’allenatore in cui mi rivedo maggiormente - ha svelato Marcello. Quando si parla di Rino tutti pensano a grinta, cattiveria, rabbia, agonismo. Invece è uno che fa giocare bene le sue squadre. Poi ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio. Per Pirlo c’è una sola parola: talento. Lo ha sempre avuto, ce l’avràda allenatore: ha idee moderne, ma ...

ItaSportPress : Lippi elogia Gattuso: 'Sa parlare con i campioni perchè anche lui lo era. Ecco cosa dissi a Totti...'' -… - Milannews24_com : Lippi elogia il lavoro di Paolo Maldini e Stefano Pioli - infoitsport : Lippi elogia l'Atalanta: 'Ha il gioco più completo a livello internazionale. Può andare avanti in Champions' - infoitsport : Lippi elogia l'Atalanta: 'Gioco più completo in Europa. Può andare avanti in Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Lippi elogia Lippi elogia Gattuso: “Sa parlare con i campioni perchè anche lui lo era. Ecco cosa dissi a Totti…” ItaSportPress Lippi elogia Gattuso: “Sa parlare con i campioni perchè anche lui lo era. Ecco cosa dissi a Totti…”

. Quando si parla di Rino tutti pensano a grinta, cattiveria, rabbia, agonismo. Invece è uno che fa giocare bene le sue squadre. Poi ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio. Per Pirlo c’è ...

Lippi: "Juve-Napoli? Sono curioso di scoprire la decisione. Non si può creare un precedente"

Porterà in campo il suo talento e la sua grande capacità comunicativa, che è mancata recentemente nella Juve”. L’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport.

. Quando si parla di Rino tutti pensano a grinta, cattiveria, rabbia, agonismo. Invece è uno che fa giocare bene le sue squadre. Poi ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio. Per Pirlo c’è ...Porterà in campo il suo talento e la sua grande capacità comunicativa, che è mancata recentemente nella Juve”. L’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport.