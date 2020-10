La Juventus studia il colpo Alaba: possibile affare a parametro zero, l'agente apre all'addio al Bayern (Di domenica 11 ottobre 2020) Alaba chiede uno stipendio da top, da circa 8 milioni di euro l'anno, ma gli ormai noti sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita possono aiutare la Juve Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020)chiede uno stipendio da top, da circa 8 milioni di euro l'anno, ma gli ormai noti sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita possono aiutare la Juve

Baldah217 : La mia ragazza che studia web e social media prossimamente incontrerà per una lezione il social media manager della… - SPompozzi : @miciomannaro @pisto_gol Se sai le cose va bene altrimenti studia... la Juventus ha denunciato all'asl i nominativi… - DenisDecorte : Juventus, Pirlo studia una formazione con 5 attaccanti via @OneFootball. Leggilo qui: - genovesergio76 : Juventus, Pirlo studia una formazione con 5 attaccanti via @OneFootball. Leggilo qui: - FabioSartiano : @Rand_Al_Thor_ Infatti c'è scritto 'Isolamento fiduciario', proprio come hanno fatto le altre società e che la stes… -