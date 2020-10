Formula 1 91 vittorie Hamilton eguaglia record Schumacher Chi è il pilota più forte ?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 ottobre 2020) Lewisscrive un’altra pagina di storia della1. Con quella odierna sul circuito del Nurburgring ,ha raggiunto quota 91, proprio come Michael. Il campionato britannico con la Mercedes entra, dunque, nella leggenda accanto al tedesco volante in coma vegetativo dopo un banale incidente sulla neve. Al termine della gara,ha ricevuto dalla mani di Mikiil casco dell’illustre papà che al ventunenne ha trasmesso la passione per le corse. Un momento di grande commozione cheha dichiarato di sognare fin da quando era bambino (leggi di più)sono certamente i due campionissimi della ...