Di Battista: 'La gente non vota più M5s perché pensa che non abbiamo rispettato le promesse' (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra i grillini stanno per volare gli stracci e ci si prepara alla resa dei conti: 'Le persone non votano più 5 Stelle per una serie di dinamiche giuste o sbagliate che siano. La principale, a torto o ...

Ultime Notizie dalla rete : Battista gente Imperia, la Madonna di Fatima Pellegrina arriva alla basilica di San Giovanni Battista di Oneglia Riviera24 Imperia, la Madonna di Fatima Pellegrina arriva alla basilica di San Giovanni Battista di Oneglia

Imperia. Dal 14 al 18 ottobre, la parrocchia della basilica di San Giovanni Battista di Oneglia ospiterà la Madonna di Fatima Pellegrina. L’arrivo della statua è previsto alle 17 di mercoledì in piazz ...

DON BENVENUTO COMMENTA LE LETTURE – SETTIMA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA

La curiosità! E’ un atteggiamento che è molto facile sentir nascere dentro di noi. Fondamentalmente è un desiderio positivo soprattutto se si tratta di un desiderio di conoscenza nella ricerca della v ...

