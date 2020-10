Ciclismo | Gand-Wevelgem | trionfa Pedersen

RSIsport : ????? Mads Pedersen ha conquistato per la prima volta la Gand-Wevelgem - sportface2016 : Ciclismo, #GandWevelgem 2020: classifica e ordine d’arrivo, vince #Pedersen - OA_Sport : #Ciclismo, il Giro delle Fiandre e la Gand-Wewelgem saranno chiuse al pubblico #Fiandre -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Gand

Corriere dello Sport.it

Il 24enne danese Mads Pedersen (Trek), campione del mondo l'anno scorso battendo allo sprint l'azzurro Matteo Trentin, ha vinto l'82/a edizione della Gand-Wevelgem, una delle classiche del nord ricoll ...Mads Pedersen ha conquistato per la prima volta la Gand-Wevelgem. Il danese, campione del mondo nel 2019, è stato bravo a prendere il tempo giusto agli avversari in un concitato finale in cui ha recit ...