“Semplicemente Charli” il primo libro autobiografico della tiktoker più famosa del mondo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’autobiografia di Charli Laamericana Charli D’Amelio ha scritto un: “Essentially Charli“. Uscirà in Italia con il titolo “Semplicemente Charli“. View this post on Instagram hey it’s charli A post shared by charli d’amelio (@charlidamelio) on Sep 29, 2020 at 4:23pm PDT Lada record, la prima ala raggiungere i 50mln di followers sul giovanissimo social TikTok, adesso arriva anche nelle librerie. Leggi anche Le sorelle D’Amelio: Dixie si è rifatta il naso e Charli ha rotto un record mondiale Aveva già informato i suoi seguaci che avrebbe scritto unriguardo la sua vita privata e l’uscita negli USA e in Italia è ormai prevista per il ...