PS5: quali controller e periferiche saranno compatibili? Risponde Sony (Di sabato 10 ottobre 2020) Dato che manca poco più di un mese all'arrivo di PlayStation 5, Sony si sta portando avanti pubblicando sul sito web di supporto tutto quello che c'è da sapere sui controller e periferiche compatibili. A quanto pare quindi non dovrete buttare tutti i vostri controller PS4 o altri dispositivi, in quanto possono essere utilizzati, ma con alcune limitazioni.Prima di tutto, i controller wireless DualSense, DualShock 4 e di terze parti con licenza ufficiale funzioneranno su PlayStation 5 con i giochi retrocompatibili PS4. Inoltre, le periferiche speciali come i volanti da corsa con licenza ufficiale, gli arcade stick ed i flight stick funzioneranno anche con i giochi PS5 e i giochi PS4 supportati. Lo stesso vale per il ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 ottobre 2020) Dato che manca poco più di un mese all'arrivo di PlayStation 5,si sta portando avanti pubblicando sul sito web di supporto tutto quello che c'è da sapere sui. A quanto pare quindi non dovrete buttare tutti i vostriPS4 o altri dispositivi, in quanto possono essere utilizzati, ma con alcune limitazioni.Prima di tutto, iwireless DualSense, DualShock 4 e di terze parti con licenza ufficiale funzioneranno su PlayStation 5 con i giochi retroPS4. Inoltre, lespeciali come i volanti da corsa con licenza ufficiale, gli arcade stick ed i flight stick funzioneranno anche con i giochi PS5 e i giochi PS4 supportati. Lo stesso vale per il ...

gigibeltrame : 10 giochi PS4 non funzioneranno su PS5, ecco quali sono #digilosofia - ItaSmartReview : Sony svela quali giochi PS4 non funzioneranno su PS5 - - infoitscienza : PS5: ecco quali SSD sono compatibili e quali dimensioni sono supportate (foto) - infoitscienza : PS5: ecco quali SSD esterni sono compatibili e quali dimensioni sono supportate (foto) - hynerdit : ?? Cross-save PS4 e #Ps5: per quali giochi sarà possibile e per quali no? - Lista -