Pandemia e disagio psichico | Mattarella dalla parte delle famiglie

Leggi su agi

(Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - La Giornata mondiale della salute mentale come "occasione per riflettere sui bisognipersone piu' fragili e sulla vulnerabilità psichica connessa alle condizioni di isolamento sociale e di emarginazione". Sergio Mattarella osserva così che "quest' anno, le vicende dellahanno acuito la sofferenzapersone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprieper ragioni terapeutiche, e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura". A ciò, osserva ancora il Presidente della Repubblica, si deve aggiungere che "laha prodotto, tra le sue tragiche conseguenze, un incrementocondizioni di...