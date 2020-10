Palamara a Tgcom24: 'Io parte del sistema delle correnti ma non il solo' (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Io sono stato il rappresentante delle correnti giudiziarie, eletto dai magistrati'. Luca Palamara , l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine , si difende a Tgcom24 e spiega: ' Io facevo parte del meccanismo degli accordi , da cui è uscita la nomina del procuratore di Roma. Le correnti della magistratura si sono spartite le nomine per anni . Io sono stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Io sono stato il rappresentantegiudiziarie, eletto dai magistrati'. Luca, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine , si difende ae spiega: ' Io facevodel meccanismo degli accordi , da cui è uscita la nomina del procuratore di Roma. Ledella magistratura si sono spartite le nomine per anni . Io sono stato ...

Luca Palamara, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine, si difende a Tgcom24 e spiega: "Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del ...

In questa edizione: Covid, 5.372 casi e 28 morti, Anestesisti, allarme al sud, Boccia: possibili limitazioni, Palamara radiato, A casa italiani liberati, Calcio, aumentano i positivi ...

