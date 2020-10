Nuovo Dpcm | non si potrà sostare in piedi davanti a bar e ristoranti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà unil prossimo 15 ottobre. Nel prossimo decreto saranno contenute nuove normative atte a contenere l’epidemia di Covid -19 che- negli ultimi giorni – è tornata a crescere prepotentemente nel nostro paese. Tra le norme che il governo sta valutando di inserire, ci sarebbe quella relativa al divieto di assembramentoa bar e. In pratica sarà impedito diino nei pressi die bar. Come scrive il Corriere della Sera: “Controlli e multe non sono finora serviti a evitare le aggregazioni di fronte a bar,, pub tanto da trasformarsi in alcuni ...