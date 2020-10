Nel prossimo Dpcm possibile il divieto di sostare in piedi fuori da bar e locali e incentivo allo Smart working (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel Dpcm che dovrebbe uscire il 15 ottobre si sta vagliando l’ipotesi di inserire una norma che vieti la sosta di fronte a bar, ristoranti e locali. Si potrà entrare nelle sale o restare fuori solamente nel caso ci si possa sedere al tavolo e si garantisca il distanziamento tra le persone. Se non c’è posto si deve andare via. Non si potrà restare in piedi all’aperto come accade in piazze e strade specialmente la sera. Questa norma vale anche per le persone che si ritrovano in parchi o altri luoghi, anche se isolati.Rafforzare lo Smart working, chiusure localizzate “chirurgiche e tempestive”, possibile stretta su trasporti e orari dei locali, stop agli eventi di massa e, in ... Leggi su udine20 (Di sabato 10 ottobre 2020) Nelche dovrebbe uscire il 15 ottobre si sta vagliando l’ipotesi di inserire una norma che vieti la sosta di fronte a bar, ristoranti e. Si potrà entrare nelle sale o restaresolamente nel caso ci si possa sedere al tavolo e si garantisca il distanziamento tra le persone. Se non c’è posto si deve andare via. Non si potrà restare inall’aperto come accade in piazze e strade specialmente la sera. Questa norma vale anche per le persone che si ritrovano in parchi o altri luoghi, anche se isolati.Rafforzare lo, chiusurezzate “chirurgiche e tempestive”,stretta su trasporti e orari dei, stop agli eventi di massa e, in ...

XFactor_Italia : La prima puntata dei Bootcamp di #XF2020 è finita! Giovedì prossimo alle 21.15 su @SkyItalia e in streaming su… - AntoVitiello : Il costante supporto di Elliott, che garantisce la stabilità finanziaria del Milan, ha comunque consentito importan… - SalernoSal : Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @ninazilli @GassmanGassmann Lello Arena @valerioaprea e Mattia Torre per essere s… - Maurinuss : @Rturcato83 Spero nel prossimo anno F1 TV Pro anche in Italia - _softsteps : giongu senza maglietta nel prossimo stage ve lo dico -

Ultime Notizie dalla rete : Nel prossimo Covid19. Nuove misure restrittive nel prossimo DPCM. L’Italia nella morsa Yeslife Monza, positivi al Covid altri 3 giocatori: i contagiati ora sono 5

Una brutta botta per Christian Brocchi che convive dall’8 ottobre con la squadra nella bolla allestita in un hotel ad Agrate ...

J.K. Rowling svela la copertina di "The Ickabog", l'ultimo libro in uscita a novembre

Il prossimo 10 novembre uscirà "The Ickabog", l'ultimo libro di J.K. Rowling che svela la copertina sui social. La fiaba, nata durante la quarantena, ...

Una brutta botta per Christian Brocchi che convive dall’8 ottobre con la squadra nella bolla allestita in un hotel ad Agrate ...Il prossimo 10 novembre uscirà "The Ickabog", l'ultimo libro di J.K. Rowling che svela la copertina sui social. La fiaba, nata durante la quarantena, ...