Nagorno Karabakh, accuse e notizie di scontri a tregua appena iniziata. E’ caos (Di sabato 10 ottobre 2020) Scambi di accuse e notizie di nuove violenze accompagnano le prime ore di tentativo di cessate il fuoco in Nagorno Karabakh annunciato a Mosca nella notte, dopo 10 ore di complessi negoziati tra Azerbaigian ed Armenia. Ufficialmente la tregua è scattata alle 12 locali, le 10 in Italia. Ma immediatamente da Erevan e Baku sono partite denunce di violazioni, smentite, notizie di nuovi scontri, correzioni di tiro. Il ministero della Difesa armeno ha iniziato il balletto pochi minuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, sostenendo che gli azerbaigiani hanno lanciato un missile sulla cittadina armena di Kapan, notizia definita da Baku "una menzogna, una provocazione del nemico". Secondo il ministero della Difesa armeno, inoltre, droni azerbaigiani hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Scambi didi nuove violenze accompagnano le prime ore di tentativo di cessate il fuoco inannunciato a Mosca nella notte, dopo 10 ore di complessi negoziati tra Azerbaigian ed Armenia. Ufficialmente laè scattata alle 12 locali, le 10 in Italia. Ma immediatamente da Erevan e Baku sono partite denunce di violazioni, smentite,di nuovi, correzioni di tiro. Il ministero della Difesa armeno ha iniziato il balletto pochi minuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, sostenendo che gli azerbaigiani hanno lanciato un missile sulla cittadina armena di Kapan, notizia definita da Baku "una menzogna, una provocazione del nemico". Secondo il ministero della Difesa armeno, inoltre, droni azerbaigiani hanno ...

ilpost : Armenia e Azerbaijan si sono accordati per una tregua in Nagorno-Karabakh - repubblica : Nagorno-Karabakh: intesa tra Armenia e Azerbaigian per trattare pace, scatta il cessate il fuoco - amnestyitalia : Azerbaigian-Armenia: usate bombe a grappolo nella città di Stepanakert, nel Nagorno-Karabakh. L'uso delle bombe a g… - Flavr7 : RT @GianandreaGaian: Tregua in Nagorno-Karabakh: Putin mette fuori gioco Erdogan - IlFarosulMondo : Nagorno-Karabakh: inizia cessate il fuoco #NagornoKarabakh #Azerbaijan #Armenians -