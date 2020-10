La pericolosità del lockdown e la lezione che arriva dalla Svezia

Leggi su it.insideover

(Di sabato 10 ottobre 2020) Una delle grandi dispute sollevatepandemia di Covid-19 riguarda il. Serve davvero imporre rigide chiusure per limitare la diffusione del virus all’interno di una popolazione? La comunità scientifica si divide in due schieramenti: c’è chi considera l’attuazione di misure rigorose una conditio sine qua non per abbattere la curva epidemiologica e chi, invece, … La pericolosità dele lacheInsideOver.