“In pista con la moglie” Ballando | un ospite pesantissimo per Milly Carlucci | colpo doppio spacca-share

A Ballando con le stelle scenderanno in pista Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna. Un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci, che la settimana scorsa in diretta su RaiUno aveva ospitato Massimiliano Allegri in qualità di ballerino per una notte. Stavolta ad esibirsi davanti al pubblico a casa ed alla giuria in studio sarà l'allenatore del Bologna, che si cimenterà in un tango con la moglie. Dopo aver superato brillantemente la terribile esperienza della malattia e pure quella del coronavirus, Mihajlovic è pronto a dare una nuova dimostrazione di forza scendendo in vista a Ballando: per lui e la moglie è stata preparata una coreografia specifica che è stata imparata nel giro di pochissimo tempo. Riuscirà Sinisa ad impressionare la durissima giuria ...

