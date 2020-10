Il Pd resta in silenzio: annullata la conferenza con Ecoambiente (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese L’arresto del sindaco di Eboli Massimo Cariello ha, inevitabilmente, scosso il mondo della politica. Il primo cittadino, infatti, è finito agli arresti domiciliari – a pochi giorni dalle elezioni – con l’accusa di abuso d’ufficio, corruzione, falso ideologico. I più colpiti sono gli esponenti del Pd, partito in cui milita Cariello tanto che ieri mattina, a poche ore dalla notizia degli arresti, ha rinviato a data da destinarsi la conferenza stampa per la conferenza stampa sui risultati conseguiti e sui progetti avviati su tematiche ambientali. In particolare, quella di ieri dove essere, per i dem, l’occasione per illustrare il percorso di risanamento e rilancio della società pubblica Ecoambiente Salerno e la proposta di legge, a prima firma del deputato Pd, per ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese L’arresto del sindaco di Eboli Massimo Cariello ha, inevitabilmente, scosso il mondo della politica. Il primo cittadino, infatti, è finito agli arresti domiciliari – a pochi giorni dalle elezioni – con l’accusa di abuso d’ufficio, corruzione, falso ideologico. I più colpiti sono gli esponenti del Pd, partito in cui milita Cariello tanto che ieri mattina, a poche ore dalla notizia degli arresti, ha rinviato a data da destinarsi lastampa per lastampa sui risultati conseguiti e sui progetti avviati su tematiche ambientali. In particolare, quella di ieri dove essere, per i dem, l’occasione per illustrare il percorso di risanamento e rilancio della società pubblicaSalerno e la proposta di legge, a prima firma del deputato Pd, per ...

incaIescentia : @bluezaffiro si resta in silenzio a contemplare la bellezza - jhainley1 : RT @Giu_Fabiana: Alla fine c'è sempre qualcuno che parte e qualcuno che resta ........ in silenzio.... - lascemadicasa : RT @LaPugile: Sento la malinconia del serpente che muta, che cambia pelle. Nessun cambiamento resta in silenzio a lungo. - LusitoFrancesco : @beppe_grillo Peppi’, ma se con le fake e complottismi vari ci hai fatto i soldi, ottenuto il potere e contribuito… - Maxcompa_69 : RT @Shardy20459930: Un abbraccio grande a chiunque sta combattendo in silenzio la propria guerra come due amiche mie di 40 e 50 anni a cui… -

Ultime Notizie dalla rete : resta silenzio Ciampino - Ballico rompe il silenzio: "La biblioteca resta a Pasolini, per la Sala Consiliare forse un nome di donna" Castelli Notizie Lorella Cuccarini rompe il silenzio: «Hanno cercato di screditarmi, non ho pugnalato nessuno»

Ospite di «Verissimo», Lorella Cuccarini parla per la prima volta dell'addio a «La vita in diretta» e della discussa lettera contro Alberto Matano: «Tutto quello che avete letto l'ho detto al diretto ...

L’accoltellatore resta in carcere e perde il reddito di cittadinanza

Il giudice delle indagini ha convalidato l’arresto: l’imputato è rimasto in silenzio Intanto l’Inps ha sospeso la misura di sostegno per il 55enne disoccupato ...

Ospite di «Verissimo», Lorella Cuccarini parla per la prima volta dell'addio a «La vita in diretta» e della discussa lettera contro Alberto Matano: «Tutto quello che avete letto l'ho detto al diretto ...Il giudice delle indagini ha convalidato l’arresto: l’imputato è rimasto in silenzio Intanto l’Inps ha sospeso la misura di sostegno per il 55enne disoccupato ...