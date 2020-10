Giro d'Italia 2020, Simon Yates positivo al Covid. "La corsa va avanti" (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus al Giro d'Italia 2020 : il britannico Simon Yates è risultato positivo al Covid-19 e quindi si ritira dalla competizione. Lo ha annunciato questa mattina il suo team Mitchelton prima dell'... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus ald': il britannicoè risultatoal-19 e quindi si ritira dalla competizione. Lo ha annunciato questa mattina il suo team Mitchelton prima dell'...

