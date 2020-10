Gfvip, tre donne in nomination. E la Gregoriaci: ho un uomo fuori dalla casa (Di sabato 10 ottobre 2020) Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono le nominate dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 5 che sarà allungato fino all'8 febbraio. Chi prenderà meno preferenze al televoto “Chi vuoi salvare?” sarà definitivamente eliminato. Scontri al fulmicotone tra la Ruta e Matilde Brandi e tra la Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. Intanto Elisabetta Gregoraci conferma di avere un uomo fuori dalla casa, Franceska Pepe arriva quasi alle mani con un'autrice e Adua continua a mentire. Alfonso Signorini apre l'ottava diretta del Gfvip rivelando che Franceska Pepe è talmente furibonda da non voler entrare in studio. Tempo mezz'ora e la modella 28enne è seduta: “Sì, ho litigato con un'autrice, alcuni ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono le nominate dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 5 che sarà allungato fino all'8 febbraio. Chi prenderà meno preferenze al televoto “Chi vuoi salvare?” sarà definitivamente eliminato. Scontri al fulmicotone tra la Ruta e Matilde Brandi e tra la Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. Intanto Elisabetta Gregoraci conferma di avere un, Franceska Pepe arriva quasi alle mani con un'autrice e Adua continua a mentire. Alfonso Signorini apre l'ottava diretta delrivelando che Franceska Pepe è talmente furibonda da non voler entrare in studio. Tempo mezz'ora e la modella 28enne è seduta: “Sì, ho litigato con un'autrice, alcuni ...

