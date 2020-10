GF Vip 2020, lite furibonda dietro le quinte tra Franceska Pepe e un’autrice (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo il caos legato al tele-voto contro Adua Del Vesco, che ha visto l’attrice siciliana trionfare per appena 800 voti che sarebbero arrivati dai fan spagnoli (dunque teoricamente irregolari), Franceska Pepe sta facendo discutere per un altro controverso episodio accaduto dietro le quinte dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5. Interrogata da Alfonso Signorini a proposito del ritardo con cui si è presentata in studio, dove sedeva assieme all’altro eliminato di questa edizione, Fulvio Abate, la modella ha infatti ammesso molto candidamente di aver litigato in maniera forte con un’autrice. “Ho litigato con un’autrice” ha esordito la Pepe, gelando Signorini che essendo in diretta non ne sapeva nulla. “Motivo? ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo il caos legato al tele-voto contro Adua Del Vesco, che ha visto l’attrice siciliana trionfare per appena 800 voti che sarebbero arrivati dai fan spagnoli (dunque teoricamente irregolari),sta facendo discutere per un altro controverso episodio accadutoledell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5. Interrogata da Alfonso Signorini a proposito del ritardo con cui si è presentata in studio, dove sedeva assieme all’altro eliminato di questa edizione, Fulvio Abate, la modella ha infatti ammesso molto candidamente di aver litigato in maniera forte con un’autrice. “Ho litigato con un’autrice” ha esordito la, gelando Signorini che essendo in diretta non ne sapeva nulla. “Motivo? ...

