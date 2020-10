Fisco: vola precompilata 'fai da te', per quasi 4 mln (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Sono 3,9 milioni le dichiarazioni precompilate inviate dai contribuenti in totale autonomia, direttamente dal proprio pc. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate al top si ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Sono 3,9 milioni le dichiarazioni precompilate inviate dai contribuenti in totale autonomia, direttamente dal proprio pc. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate al top si ...

Sono 3,9 milioni le dichiarazioni precompilate inviate dai contribuenti in totale autonomia, direttamente dal proprio pc. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate al top si colloca la Lombardia con ...

Scoperta adv abusiva a Catania: evasione fiscale da 700 mila euro

Un’agenzia di viaggi sconosciuta al fisco che dietro lo schermo di un ... organizzava viaggi (dall’acquisto del volo alla prenotazione degli alberghi, comprendendo anche “pacchetti viaggio ...

