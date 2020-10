Fermata una rete di pedofili online, abusi anche su neonati (Di sabato 10 ottobre 2020) Vasta operazione contro la pedopornografia su internet condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, oltre 100 operatori della Polizia Postale stanno effettuando perquisizioni e sequestri a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere. Venti le persone italiane denunciate, di cui tre arrestate in flagranza perché ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico nonché di istigazione a pratiche di pedofilia. Numerosi i soggetti stranieri segnalati alle autorità degli Stati di residenza. L’indagine è frutto di una lunga attività sotto copertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di anonimizzazione (TOR, VPN) e servizi di ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Vasta operazione contro la pedopornografia su internet condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, oltre 100 operatori della Polizia Postale stanno effettuando perquisizioni e sequestri a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere. Venti le persone italiane denunciate, di cui tre arrestate in flagranza perché ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico nonché di istigazione a pratiche dia. Numerosi i soggetti stranieri segnalati alle autorità degli Stati di residenza. L’indagine è frutto di una lunga attività sotto copertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di anonimizzazione (TOR, VPN) e servizi di ...

dotate di questa rivoluzionaria frizione automatica, che si disinnesta da sola quando la moto è ferma. Già disponibile sulla Turismo ... moto MV Agusta più fruibili nella quotidianità. Una dotazione ...

registra ancora la Lucchese ferma ad un punto, frutto del rocambolesco pareggio nella prima di campionato con la Caronnese. "Una grande prestazione – ha spiegato il direttore sportivo Daniele Deoma ...

