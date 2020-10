Differenze tra isolamento e quarantena | test solo per trovare nuovi casi e ruolo centrale dei medici di base La strategia tedesca | analogie e differenze con l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Se le autorità sanitarie non saranno in grado di continuare a tracciare i, ci sarà una diffusione esponenziale dei contagi. “Se questo avverrà, il virus si diffonderà in modo incontrollato“. La cancelliera Angela Merkel ha reso pubblici i suoi timori, chiedendo apertamente ai Länder tedeschi di adottare misure restrittive più rigide. La Germania potrebbe perdere il controllo del Covid: per evitarlo Merkel ha perfino predisposto l’utilizzo delle forze armate. Il motivo, scrive il quotidiano Süddeutsche Zeitung, è che laanti-Covid – come quella italiana – si basa essenzialmente su tre pilastri: i tamponi, lae il tracciamento dei contagi. Se il numero di...