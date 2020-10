Covid: Kim, 'da noi in Corea del Nord non ci sono casi' (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - SEUL, 10 OTT - Il leader NordCoreano Kim Jong-un ha affermato che nel suo Paese non ci sono casi di infezione da Covid-19 e ha fatto gli auguri ai malati di coronavirus nel mondo. Parlando nel ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - SEUL, 10 OTT - Il leaderno Kim Jong-un ha affermato che nel suo Paese non cidi infezione da-19 e ha fatto gli auguri ai malati di coronavirus nel mondo. Parlando nel ...

Kim: "In Corea del Nord non ci sono casi"

