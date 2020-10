Covid e feste di compleanno: come prevenire il focolaio? (Di sabato 10 ottobre 2020) Covid e feste di compleanno, soprattutto con bambini e adolescenti che hanno necessità di giocare, divertirsi e interagire tra di loro. Sono sopravvissuti insieme alle loro famiglie nel momento più duro della pandemia, quando nessuno poteva uscire di casa e non si potevano andare a trovare, ad esempio, i nonni, i compagni di scuola o i cuginetti. Questi momenti è bene tenerli lontani impegnandoci tutti a contrastare la diffusione di un virus silenzioso e letale come il Covid-19. feste di compleanno tra parenti e invitando amici: ecco le disposizioni del Governo Niente multe e divieti per le feste organizzate tra parenti, anche invitando qualche amico. Giuseppe Conte ha spiegato che è inutile imporre una regola che ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 ottobre 2020)di, soprattutto con bambini e adolescenti che hanno necessità di giocare, divertirsi e interagire tra di loro. Sono sopravvissuti insieme alle loro famiglie nel momento più duro della pandemia, quando nessuno poteva uscire di casa e non si potevano andare a trovare, ad esempio, i nonni, i compagni di scuola o i cuginetti. Questi momenti è bene tenerli lontani impegnandoci tutti a contrastare la diffusione di un virus silenzioso e letaleil-19.ditra parenti e invitando amici: ecco le disposizioni del Governo Niente multe e divieti per leorganizzate tra parenti, anche invitando qualche amico. Giuseppe Conte ha spiegato che è inutile imporre una regola che ...

MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - Agenzia_Ansa : Gli assembramenti pericolosi, dai Navigli milanesi al litorale romano. Chiuso un locale nel Bolognese che organizza… - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - QuotidianPost : Covid e feste di compleanno: come prevenire il focolaio? - Mariari30057064 : RT @Agenzia_Ansa: Gli assembramenti pericolosi, dai Navigli milanesi al litorale romano. Chiuso un locale nel Bolognese che organizzava fes… -