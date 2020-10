Contagi, il peggio deve venire. Sileri: "Mascherine chirurgiche e Ffp2, 8 mesi col coltello tra i denti" (Di sabato 10 ottobre 2020) "Andrà come nel resto d'Europa", Francia e Spagna. Il viceministro della Sanità Pier Paolo Sileri, intervistato al Corriere della Sera, non nasconde più la preoccupazione del governo per l'aumento di Contagi da coronavirus. La seconda ondata è alle porte, o forse è già cominciata, e sicuramente la situazione è destinata a peggiorare sensibilmente. I numeri, già ora, fanno paura: superati i cinquemila positivi quando solo una settimana fa erano meno della metà, sembra un ritorno ad aprile anche se la differenza, abissale, è sul numero di tamponi effettuati e la tenuta, per ora. degli ospedali e delle terapie intensive anche se da Lazio e Campania arrivano segnali inquietanti. Ci aspetta uno scenario "madrileno"? "Succederà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) "Andrà come nel resto d'Europa", Francia e Spagna. Il viceministro della Sanità Pier Paolo, intervistato al Corriere della Sera, non nasconde più la preoccupazione del governo per l'aumento dida coronavirus. La seconda ondata è alle porte, o forse è già cominciata, e sicuramente la situazione è destinata arare sensibilmente. I numeri, già ora, fanno paura: superati i cinquemila positivi quando solo una settimana fa erano meno della metà, sembra un ritorno ad aprile anche se la differenza, abissale, è sul numero di tamponi effettuati e la tenuta, per ora. degli ospedali e delle terapie intensive anche se da Lazio e Campania arrivano segnali inquietanti. Ci aspetta uno scenario "madrileno"? "Succederà ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi peggio Contagi da coronavirus, va sempre peggio (Brescia un po' meglio) QuiBrescia.it Covid, un morto e 26 contagi: allarme scuole

Segnalati sette casi di positività in sei istituti, dalla materna alle superiori. E il Masi Torello Voghiera calcio sospende allenamenti e partite ...

Covid, 6mila nuovi contagi: allarme in Olanda

Amsterdam, 9 ott. (Adnkronos/Dpa) – E' allarme in Olanda per la diffusione del coronavirus: nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie del Paese hanno registrato 6mila nuovi casi di contagio. Negli ult ...

