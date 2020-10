Can Yaman sorprende a Verissimo: “La lovestory con Demet Ozdemir? Ecco la verità!” (Di sabato 10 ottobre 2020) Can Yaman è atteso dal pubblico di Canale 5 nella nuova puntata di Verissimo, la cui messa in onda è prevista per questo weekend, e intanto sono emerse in rete le prime anticipazioni della sua ospitata tv registrata in quel di Milano. Nello studio di Silvia Toffanin il bello e tenebroso interprete protagonista di Daydreamer nel ruolo di Can Divit ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sia sul piano professionale che su quello del privato, in particolare si è aperto su un possibile nuovo progetto in cantiere e sui rumro concernenti la presunta lovestory avuta con l’attrice Demet Ozdemir, sua collega nella soap opera di produzione turca, Daydreamer. Can Yaman sbarca a Verissimo L’attore del momento, Can Yaman, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 ottobre 2020) Canè atteso dal pubblico di Canale 5 nella nuova puntata di, la cui messa in onda è prevista per questo weekend, e intanto sono emerse in rete le prime anticipazioni della sua ospitata tv registrata in quel di Milano. Nello studio di Silvia Toffanin il bello e tenebroso interprete protagonista di Daydreamer nel ruolo di Can Divit ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sia sul piano professionale che su quello del privato, in particolare si è aperto su un possibile nuovo progetto in cantiere e sui rumro concernenti la presuntaavuta con l’attrice, sua collega nella soap opera di produzione turca, Daydreamer. Cansbarca aL’attore del momento, Can, ...

