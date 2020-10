Campania. Mascherine non solo all’aperto, De Luca: “Anche in casa” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Mascherina obbligatoria… in pubblico ma anche in casa quando arrivano anche familiari. Dobbiamo tutelare le persone anziane, tutelare i figli tutelarci fra di noi. Non c’è da vergognarsi a tenere la mascherina: ma mica possiamo sapere con chi è entrato in contatto un nostro parente; è un dovere di responsabilità”. Lo ha detto il governatore … L'articolo Campania. Mascherine non solo all’aperto, De Luca: “Anche in casa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 ottobre 2020) “Mascherina obbligatoria… in pubblico ma anche in casa quando arrivano anche familiari. Dobbiamo tutelare le persone anziane, tutelare i figli tutelarci fra di noi. Non c’è da vergognarsi a tenere la mascherina: ma mica possiamo sapere con chi è entrato in contatto un nostro parente; è un dovere di responsabilità”. Lo ha detto il governatore … L'articolononall’aperto, De: “Anche in casa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

