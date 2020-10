Benevento, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ una neopromossa eppure i numeri del Benevento sul monte ingaggi sono ben lontani da quelli di un club tornato in Serie A per la seconda volta nella storia. La società sannita è la neopromossa con il monte ingaggi più alto con una spesa complessiva di 32 milioni di euro lordi, la sedicesima della Serie A 2020/2021. Il più pagato ovviamente è Kamil Glik, 2.5 mentre Iago Falque è secondo con 1.7. Monte ingaggi Benevento Kamil Glik 2,5 milioni di euro netti Iago Falque 1,7 Lapadula 1,6 Caprari 0,9 Ionita 0,9 Viola 0,75 Maggio 0,7 Hetemaj 0,7 Sau 0,7 Schiattarella 0,7 Dabo 0,6 Caldirola 0,5 Insigne 0,5 Barba 0,45 Foulon 0,35 Letizia 0,35 Moncini 0,35 Tello 0,3 Montipò 0,27 Improta 0,2 Tuia 0,2 Basit 0,08 Di Serio 0,08 Manfredini 0,08 Gori 0,07 Sanogo ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ una neopromossa eppure i numeri delsul montesono ben lontani da quelli di un club tornato in Serie A per la seconda volta nella storia. La società sannita è la neopromossa con il montepiù alto con una spesa complessiva di 32 milioni di euro lordi, la sedicesima della Serie A 2020/2021. Il più pagato ovviamente è Kamil Glik, 2.5 mentre Iago Falque è secondo con 1.7. MonteKamil Glik 2,5 milioni di euro netti Iago Falque 1,7 Lapadula 1,6 Caprari 0,9 Ionita 0,9 Viola 0,75 Maggio 0,7 Hetemaj 0,7 Sau 0,7 Schiattarella 0,7 Dabo 0,6 Caldirola 0,5 Insigne 0,5 Barba 0,45 Foulon 0,35 Letizia 0,35 Moncini 0,35 Tello 0,3 Montipò 0,27 Improta 0,2 Tuia 0,2 Basit 0,08 Di Serio 0,08 Manfredini 0,08 Gori 0,07 Sanogo ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento gli Benevento, gli orari dei prossimi impegni: occhio a Napoli e Juventus anteprima24.it Parma, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano

Tra queste c’è ovviamente il Parma, il quale avrà a carico 34 milioni da pagare ai giocatori: il monte ingaggi dei crociati è superiore solo a quello di Benevento ... Di seguito tutti gli stipendi dei ...

