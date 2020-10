X Factor, Mika “cattivissimo” gela la concorrente: “Non sei all’altezza” | Lei replica (Di venerdì 9 ottobre 2020) X Factor 2020 è passato alla fase dei Bootcamp: le categorie sono state assegnate ai giudici e Mika si è confermato – come temuto dai colleghi e dai concorrenti – il più severo di tutti. Passate le prime audizioni, i cantanti che si sono presentati sul palco di X Factor 2020 hanno conosciuto i giudici … L'articolo X Factor, Mika “cattivissimo” gela la concorrente: “Non sei all’altezza” Lei replica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) X2020 è passato alla fase dei Bootcamp: le categorie sono state assegnate ai giudici esi è confermato – come temuto dai colleghi e dai concorrenti – il più severo di tutti. Passate le prime audizioni, i cantanti che si sono presentati sul palco di X2020 hanno conosciuto i giudici … L'articolo X“cattivissimo”la: “Non sei all’altezza” Leiproviene da www.meteoweek.com.

RollingStoneita : #XFactor2020: i concorrenti? Il sonno della ragione del lockdown ha generato mostri LA PAGELLE: - TweetNotizie : X Factor 2020: Manuel Agnelli torna con i Gruppi. A Emma gli Under Uomini, Hell Raton le Under Donne, Mika gli Over - angiuoniluigi : RT @RepSpettacoli: X Factor, Mika e Hell Raton in difficoltà nella sfida delle sedie - Profilo3Marco : RT @RepSpettacoli: X Factor bootcamp, le squadre sono fatte. Mika fa 'il cattivo', Manuelito talent scout [aggiornamento delle 07:55] https… - repubblica : RT @RepSpettacoli: X Factor bootcamp, le squadre sono fatte. Mika fa 'il cattivo', Manuelito talent scout [aggiornamento delle 07:55] https… -