Roger Penrose, finalmente il premio Nobel a un matematico (e a un mio idolo)! (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quando ho letto l’intervento di Andrea Aparo von Flüe quasi non ci credevo: il Nobel per la Fisica a uno dei miei idoli, Roger Penrose! Ah, e per cosa? Per i buchi neri? Certo, ottimo! Visto che il premio Nobel per la Matematica non esiste (ci sono premi prestigiosi, ma poco noti al grande pubblico) è raro che un nostro “confratello” vinca il premio dei premi; ricordo giusto John Nash (sì, A beautiful mind) per l’Economia. Perché sono sorpreso? Non ritengo Sir Roger degno di tanto onore? Al contrario! Però temevo che lui, come un altro mio idolo, John Conway, fosse troppo eclettico per i gusti dell’Accademia di Stoccolma. Non ho mai conosciuto Penrose di persona, anche se corsi a Milano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quando ho letto l’intervento di Andrea Aparo von Flüe quasi non ci credevo: ilper la Fisica a uno dei miei idoli,! Ah, e per cosa? Per i buchi neri? Certo, ottimo! Visto che ilper la Matematica non esiste (ci sono premi prestigiosi, ma poco noti al grande pubblico) è raro che un nostro “confratello” vinca ildei premi; ricordo giusto John Nash (sì, A beautiful mind) per l’Economia. Perché sono sorpreso? Non ritengo Sirdegno di tanto onore? Al contrario! Però temevo che lui, come un altro mio idolo, John Conway, fosse troppo eclettico per i gusti dell’Accademia di Stoccolma. Non ho mai conosciutodi persona, anche se corsi a Milano ...

clikservernet : Roger Penrose, finalmente il premio Nobel a un matematico (e a un mio idolo)! - Noovyis : (Roger Penrose, finalmente il premio Nobel a un matematico (e a un mio idolo)!) Playhitmusic -… - daniele19921 : RT @KattInForma: Per il Nobel per la fisica Roger Penrose non è da escludere che Dio esista - KattInForma : Per il Nobel per la fisica Roger Penrose non è da escludere che Dio esista - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Nobel per la Fisica 2020 è stato diviso tra Roger Penrose 'per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una rob… -