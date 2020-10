Napoli, de Magistris scrive a De Luca: Covid, dacci tutti i dati su Napoli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha inviato stamani al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, una lettera incentrata sulla situazione Covid in città. Dopo aver ricordato in premessa che “nel mio ruolo di sindaco di Napoli, rappresento la massima autorità sanitaria” cittadina, il primo cittadino ritiene “necessario, urgente e indispensabile che tutti i dati, sull’andamento del virus, mi siano comunicati costantemente e in modo dettagliato, perché rappresentano lo strumento principale che consente di poter analizzare il contagio sul territorio e, in particolare, la sua diffusione all’interno di ogni Municipalità”. In questo modo l’amministrazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di, Luigi de, ha inviato stamani al presidente della Regione Campania, Vincenzo De, una lettera incentrata sulla situazionein città. Dopo aver ricordato in premessa che “nel mio ruolo di sindaco di, rappresento la massima autorità sanitaria” cittadina, il primo cittadino ritiene “necessario, urgente e indispensabile che, sull’andamento del virus, mi siano comunicati costantemente e in modo dettagliato, perché rappresentano lo strumento principale che consente di poter analizzare il contagio sul territorio e, in particolare, la sua diffusione all’interno di ogni Municipalità”. In questo modo l’amministrazione ...

