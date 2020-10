Jane Fonda “tifa” coronavirus: “Un dono di dio per la sinistra” (Di venerdì 9 ottobre 2020) New York, 9 ott – Hanoi Jane perde il pelo ma non il “vizio” per le provocazioni. L’attrice, infatti, sostiene che il coronavirus sia una specie di benedizione per la sinistra statunitense. Secondo la Fonda, infatti, la pandemia negli Usa potrebbe far capire ai cittadini che razza di mostro sia Donald Trump, e favorisca la vittoria di Joe Biden. Alla faccia del pragmatism politico. Hanoi Jane colpisce ancora La Fonda ci ha abituati al ribellismo col “culo parato” dai tempi del Vietnam, quando di fronte ad una tragedia nazionale e la morte di molti suo coetanei preferiva sostenere i vietcong e andarli a trovare, guadagnandosi il soprannome di “Hanoi Jane”. Di fronte ad una scelta così radicale, ci si sarebbe aspettati che fosse ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) New York, 9 ott – Hanoiperde il pelo ma non il “vizio” per le provocazioni. L’attrice, infatti, sostiene che ilsia una specie di benedizione per la sinistra statunitense. Secondo la, infatti, la pandemia negli Usa potrebbe far capire ai cittadini che razza di mostro sia Donald Trump, e favorisca la vittoria di Joe Biden. Alla faccia del pragmatism politico. Hanoicolpisce ancora Laci ha abituati al ribellismo col “culo parato” dai tempi del Vietnam, quando di fronte ad una tragedia nazionale e la morte di molti suo coetanei preferiva sostenere i vietcong e andarli a trovare, guadagnandosi il soprannome di “Hanoi”. Di fronte ad una scelta così radicale, ci si sarebbe aspettati che fosse ...

gattogigiola : Ma come puo' piacere un essere del genere. È considerato un pedofilo ????????????Jane Fonda sul Coronavirus: 'È il dono… - Marty_Loca80 : Ci sono i comuni esseri umani e poi ci sono le leggende. JANE FONDA 82 anni Da sempre in prima linea quando si parl… - Angelika040571 : RT @IlPrimatoN: 'Hanoi Jane' non si smentisce mai - IlPrimatoN : 'Hanoi Jane' non si smentisce mai - rakel_laviana : Mark Ruffalo ?????? -

