Grande Fratello Vip lutto in puntata: “È volato in cielo” (Di sabato 10 ottobre 2020) Grande Fratello Vip lutto in puntata: “È volato in cielo”. Come ospite è arrivata la Marchesa D’Aragona, ex concorrente del programma, che ha dato una notizia molto triste. “Il Duca George è morto” ha rivelato la Marchesa d’Aragona, riferendosi al suo affezionato cane, che abbiamo conosciuto durante la sua edizione del Grande Fratello Vip. TI … L'articolo Grande Fratello Vip lutto in puntata: “È volato in cielo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020)Vipin: “Èin cielo”. Come ospite è arrivata la Marchesa D’Aragona, ex concorrente del programma, che ha dato una notizia molto triste. “Il Duca George è morto” ha rivelato la Marchesa d’Aragona, riferendosi al suo affezionato cane, che abbiamo conosciuto durante la sua edizione delVip. TI … L'articoloVipin: “Èin cielo” proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini @GrandeFratello - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - RyanDreew13 : RT @sentistonervosa: Bellissima partecipazione di Phoebe Buffay al #GFVIP ? OSPITE INTERNAZIONALE COMPLIMENTI GRANDE FRATELLO - cercavo_te : ridateci la marchesa nella casa del grande fratello vip come concorrente #GFVIP -