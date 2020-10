Gagliardini: “Grazie dei messaggi, sto bene. Ci vediamo a San Siro” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Inter fa la conta dei positivi al Covid-19. Sono ben 5 i calciatori risultati positivi al virus. L’ultimo, pochi minuti fa, il portiere Ionut Radu che si aggiunge a Nainggolan, Skriniar, Bastoni e Gagliardini. Proprio Roberto Gagliardini ha affidato a Instagram i ringraziamenti ai messaggi di solidarietà dei tifosi che gli stanno arrivando in queste ore. “Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro”. Questo il messaggio del centrocampista nerazzurro che è in quarantena e deve attendere almeno 14 giorni per poter tornare nel gruppo squadra. L'articolo Gagliardini: “Grazie dei messaggi, sto bene. Ci ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Inter fa la conta dei positivi al Covid-19. Sono ben 5 i calciatori risultati positivi al virus. L’ultimo, pochi minuti fa, il portiere Ionut Radu che si aggiunge a Nainggolan, Skriniar, Bastoni e. Proprio Robertoha affidato a Instagram i ringraziamenti aidi solidarietà dei tifosi che gli stanno arrivando in queste ore. “Ciao a tutti! Grazie per iricevuti, stoe sono in isolamento! Cipresto a San Siro”. Questo ilo del centrocampista nerazzurro che è in quarantena e deve attendere almeno 14 giorni per poter tornare nel gruppo squadra. L'articolo: “Grazie dei, sto. Ci ...

ChristianTolve : L Inter passa sul 5-3 grazie alle reti di Radu, naingollan, gagliardini, bastoni e skiniar. Per il Milan a segno Ibra, Duarte e Gabbia. - MarisciaFox : RT @internewsit: FOTO - Gagliardini: 'Grazie per i messaggi, sto bene! Presto a San Siro' - - internewsit : FOTO - Gagliardini: 'Grazie per i messaggi, sto bene! Presto a San Siro' - - passione_inter : Social - Coronavirus, la conferma di Gagliardini: 'Grazie per i tanti messaggi, sto bene. Ci vediamo a San Siro' -… - Elisatravv : Vabbè raga prendo gagliardini giusto per i meme su Twitter... grazie a tutti i miei consiglieri ma sono scema in culo quindi ?? -

