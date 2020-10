F1 News | Annullate le prove libere al Nurburgring causa maltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Eifel, l’undicesimo round della stagione 2020 di Formula 1, sono state annullata a causa della nebbia. Il ritorno della Formula 1 al Nürburgring è iniziato male. La prima ora e mezza di prove libere è stata annullata a causa della nebbia. Dopo due rinvii di 30 minuti, il direttore di gara della FIA Formula 1 Michael Masi ha dovuto affrontare i fatti e ha deciso di annullare del tutto queste FP1. La fitta nebbia che da stamattina aleggia sul Nürburgring ha impedito il decollo dell’elicottero sanitario, rendendo per il momento impossibile il rullaggio sul circuito tedesco. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Eifel prevista per ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le due sessioni didel Gran Premio dell’Eifel, l’undicesimo round della stagione 2020 di Formula 1, sono state annullata adella nebbia. Il ritorno della Formula 1 al Nürburgring è iniziato male. La prima ora e mezza diè stata annullata adella nebbia. Dopo due rinvii di 30 minuti, il direttore di gara della FIA Formula 1 Michael Masi ha dovuto affrontare i fatti e ha deciso di annullare del tutto queste FP1. La fitta nebbia che da stamattina aleggia sul Nürburgring ha impedito il decollo dell’elicottero sanitario, rendendo per il momento impossibile il rullaggio sul circuito tedesco. La seconda sessione didel Gran Premio dell’Eifel prevista per ...

dinoadduci : F.1, GP Eifel - Libere 1 annullate per la troppa nebbia - DReinato : RT @quattroruote: #F1, annullate le prime prove libere al Nurburgring per la fitta nebbia. Le condizioni dovrebbero migliorare nel pomerigg… - quattroruote : #F1, annullate le prime prove libere al Nurburgring per la fitta nebbia. Le condizioni dovrebbero migliorare nel po… - SancesMatteo : Importante sentenza del Tribunale di Lecce??????????? - rep_bari : 'Bacco nelle gnostre' e 'Novello sotto il castello' annullate. Il Covid rinvia al 2021 le sagre più attese nel Bare… -