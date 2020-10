Eriksen avverte Conte: “Non ho intenzione di sedermi in panchina per tutto l’autunno” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christian Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tipsbladet parlando dal ritiro della nazionale danese dopo il raddoppio firmato nell’amichevole con le Far Oer e lancia un messaggio al tecnico dell’Inter, Antonio Conte. “Sicuramente spero di non sedermi in panchina per tutto l’autunno, non è mia intenzione farlo e spero non lo sia neanche da parte del club e dell’allenatore. Ci saranno tante partite da giocare, la Champions League comincerà appena rientreremo dalle nazionali, e sono sicuro che avrò un buon minutaggio. Dipende molto dalle persone all’esterno, ma io mi aspetto questo. Mi trovo in una situazione nella quale non mi sono mai trovato prima. Sono partito alla grande, ma poi lo stop per il Coronavirus ha provocato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christianha rilasciato alcune dichiarazioni a Tipsbladet parlando dal ritiro della nazionale danese dopo il raddoppio firmato nell’amichevole con le Far Oer e lancia un messaggio al tecnico dell’Inter, Antonio. “Sicuramente spero di noninperl’autunno, non è miafarlo e spero non lo sia neanche da parte del club e dell’allenatore. Ci saranno tante partite da giocare, la Champions League comincerà appena rientreremo dalle nazionali, e sono sicuro che avrò un buon minutaggio. Dipende molto dalle persone all’esterno, ma io mi aspetto questo. Mi trovo in una situazione nella quale non mi sono mai trovato prima. Sono partito alla grande, ma poi lo stop per il Coronavirus ha provocato ...

