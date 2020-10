Elisabetta Gregoraci smentisce storia con Mr. Rain, ma il mistero continua (Di venerdì 9 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci smentisce la storia con Mr. Rain! In questi giorni il gossip vedeva la showgirl al centro dell’attenzione per una sua presunta love story con il rapper. Dopo l’affermazione fatta dalla stessa gieffina a Pierpaolo Pretelli è iniziata la ricerca del suo presunto fidanzato. Scendendo nel dettaglio, l’ex moglie di Briatore ha confessato al … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 ottobre 2020)lacon Mr.! In questi giorni il gossip vedeva la showgirl al centro dell’attenzione per una sua presunta love story con il rapper. Dopo l’affermazione fatta dalla stessa gieffina a Pierpaolo Pretelli è iniziata la ricerca del suo presunto fidanzato. Scendendo nel dettaglio, l’ex moglie di Briatore ha confessato al … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - gossipblogit : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo Pretelli? Amici speciali. Non è scattato nulla” (video) - jennamilano7 : RT @abbicuradiamare: Elisabetta Gregoraci è la più brava a mentire perché io ci stavo quasi credendo che fosse interessata a Pierpaolo. Lui… - Laufan845 : RT @trash_italiano: Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più mandare a… - BellopedeMatteo : Elisabetta Gregoraci: 'IO E TE SIAMO AMICI SPECIALI' Rip Pierpaolo. #gfvip -