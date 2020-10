Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore perché si sono lasciati? Rimarrete a bocca aperta

Leggi su aciclico

(Di venerdì 9 ottobre 2020)mi ha fatto una cosa che non avrebbe mai dovuto fare… Il giorno del funerale di mia madre lui mi ha voltato le spalle e se ne è andato in discoteca. Da quel momento, nella mia testa, ho avuto chiaro che avevo a che fare con qualcuno che proprio non riusciva a gestire i sentimenti, a dimostrarli. La vita vera non è solo lusso, la vita vera è amore, sacrificio per l’altro, comprensione, vicinanza. La stessa che gli ho dimostrato io negli anni, perché non l’ho mai lasciato solo, nemmeno quando è stato male». Con questa drammatica rivelazione, riferita durante una serata di chiacchiere al Grande Fratello Vip dove è rinchiusa,ha squarciato il velo che copriva le reali motivazioni del suo allontanamento da...