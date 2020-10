Covid-19, ultime notizie – Ue, record di contagi: più di 100 mila in 24 ore. In Germania in arrivo nuove restrizioni in 11 città (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, nuovo picco dei contagi: +5.372 in 24 ore su quasi 130mila tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 decessi – Il bollettino della Protezione civile 9 ottobre Coronavirus, in Lombardia boom di nuovi casi: quasi mille contagiati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) – Il bollettino della Regione Lombardia 9 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 36,6 milioni i casi registrati da ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, nuovo picco dei: +5.372 in 24 ore su quasi 130tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 decessi – Il bollettino della Protezione civile 9 ottobre Coronavirus, in Lombardia boom di nuovi casi: quasi milleati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) – Il bollettino della Regione Lombardia 9 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 36,6 milioni i casi registrati da ...

