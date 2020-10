“Cosa faceva dietro le quinte…”. Lorella Cuccarini a valanga su Alberto Matano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo capitolo sulla lite tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Gli ex colleghi de ‘La vita in diretta’ si sono lasciati malamente, con accuse forti da parte della donna nei confronti del conduttore Rai. E la presentatrice ha voluto aggiungere altro, durante la sua ospitata a ‘Verissimo’, la cui puntata integrale andrà in onda domani, sabato 10 ottobre, su Canale 5. Ha confessato di aver sofferto parecchio questa situazione e ha voluto fare piena chiarezza su quanto avvenuto all’epoca. In particolare, polemiche furibonde erano scoppiate per la lettera di Lorella che criticava Alberto, definendolo anche “maschilista”. Durante la conversazione con Silvia Toffanin, la Cuccarini ha dunque dichiarato: “Da tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo capitolo sulla lite tra. Gli ex colleghi de ‘La vita in diretta’ si sono lasciati malamente, con accuse forti da parte della donna nei confronti del conduttore Rai. E la presentatrice ha voluto aggiungere altro, durante la sua ospitata a ‘Verissimo’, la cui puntata integrale andrà in onda domani, sabato 10 ottobre, su Canale 5. Ha confessato di aver sofferto parecchio questa situazione e ha voluto fare piena chiarezza su quanto avvenuto all’epoca. In particolare, polemiche furibonde erano scoppiate per la lettera diche criticava, definendolo anche “maschilista”. Durante la conversazione con Silvia Toffanin, laha dunque dichiarato: “Da tutti ...

