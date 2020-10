Coronavirus, un nuovo caso in Formula 1: aumentano a 2 i positivi in casa Mercedes (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Coronavirus ha colpito anche il mondo della F1: arrivano dalla Germania cattive notizie per quanto riguarda la Mercedes. Dopo il caso di un membro del team risultato ieri positivo, arriva oggi un altro contagiato di Covid-19 nel team di Brackley. “A seguito del test positivo di ieri, l’intera squadra è stata ritestata ieri in Germania. Tutti i membri del team erano negativi a parte: un ulteriore positivo, uno che non ha dato esito e che verrà ritestato. In linea con i protocolli, altri quattro membri del team, tutti risultati negativi, non saranno più disponibili a prendere parte al fine settimana. Pronti sei sostituti dal Regno Unito“, questo il messaggio pubblicato su Twitter dalla scuderia. foto Bryn Lennon/Getty Images “E’ importante che tutti nel mondo ricordino che il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilha colpito anche il mondo della F1: arrivano dalla Germania cattive notizie per quanto riguarda la. Dopo ildi un membro del team risultato ieri positivo, arriva oggi un altro contagiato di Covid-19 nel team di Brackley. “A seguito del test positivo di ieri, l’intera squadra è stata ritestata ieri in Germania. Tutti i membri del team erano negativi a parte: un ulteriore positivo, uno che non ha dato esito e che verrà ritestato. In linea con i protocolli, altri quattro membri del team, tutti risultati negativi, non saranno più disponibili a prendere parte al fine settimana. Pronti sei sostituti dal Regno Unito“, questo il messaggio pubblicato su Twitter dalla scuderia. foto Bryn Lennon/Getty Images “E’ importante che tutti nel mondo ricordino che il ...

La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono sta… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di contagi da Covid-19 a livello globale. In 24 ore, stando ai dati forniti dall'Oms si sono registrat… - ag_notizie : Coronavirus, nuovo tampone positivo a Canicattì: circa 110 i contagiati in provincia - rep_bari : Coronavirus, nuovo picco in Puglia: 249 contagi. Positivo anche operaio dell'ex Ilva di Taranto [di GIANVITO RUTIGL… -