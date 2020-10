Chi era Carlo Acutis, 15enne genio dell'informatica che sarà beato: "Patrono di internet" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Carlo Acutis, classe 1991, morto a soli 15 anni, sabato sarà proclamato beato. È di fatto il primo beato della generazione millenials e per questo in molti già lo considerano il Patrono del web.Nome ereditato dal nonno, Carlo è nato a Londra mentre il padre Andrea lavorava in Inghilterra come manager in una banca d’affari. Poi il ritorno in Lombardia, a Milano, dove il ragazzo ha frequentato le scuole. A 15 anni, una leucemia fulminante stronca la sua giovane vita. Muore a Monza ma su sua richiesta viene sepolto ad Assisi. Ed è proprio nella città di San Francesco che sabato sarà beatificato.Amante dell’informatica, utilizzava le sue ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020), classe 1991, morto a soli 15 anni, sabato; proclamato. È di fatto il primoa generazione millenials e per questo in molti già lo considerano ildel web.Nome ereditato dal nonno,è nato a Londra mentre il padre Andrea lavorava in Inghilterra come manager in una banca d’affari. Poi il ritorno in Lombardia, a Milano, dove il ragazzo ha frequentato le scuole. A 15 anni, una leucemia fulminante stronca la sua giovane vita. Muore a Monza ma su sua richiesta viene sepolto ad Assisi. Ed è proprio nella città di San Francesco che sabato; beatificato.Amante, utilizzava le sue ...

Il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, ha annunciato che il suo governo imporrà lo "stato di allarme" alla comunità autonoma di Madrid ...

Chi era Carlo Acutis, 15enne genio dell'informatica che sarà beato: "Patrono di internet"

Stroncato a 15 anni da una leucemia fulminante, Carlo Acutis è di fatto il primo beato della generazione millenials e per questo in molti già lo considerano il patrono del web ...

Il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, ha annunciato che il suo governo imporrà lo "stato di allarme" alla comunità autonoma di Madrid ...