Usa 2020, Harris contro Pence. Come è andato il primo (ed unico) dibattito tra i vice (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rispetto al dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, quello tra i candidati alla vicepresidenza nelle elezioni di novembre è stato molto più "presidenziale". Non sono mancate le interruzioni e i tentativi – soprattutto da parte di Mike Pence – di parlare oltre ai limiti di tempo stabiliti. Kamala Harris è stata costretta più volte a riprendere il vicepresidente che la interrompeva. Ma, tutto sommato, si è trattato di uno scambio più civile rispetto al confronto avvenuto tra i due candidati alla presidenza. every time Senator Harris said #IMSPEAKING during the #VPDebate: pic.twitter.com/ibopiYFmPH— Girlboss (@girlboss) October 8, 2020

