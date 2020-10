Tumori, nel 2020 aumento dei casi tra le donne: lo studio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono in aumento, rispetto al 2019, i timori diagnosticati alle donne: si stiamano circa seimila casi in più E’ stato presentato all’Istituto Superiore di Sanità il rapporto riguardante i numeri del cancro in Italia nel 2020. E’ emerso un aumento delle diagnosi di tumore rispetto allo scorso anno, ma solamente nelle donne. Sono 377 mila … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono in, rispetto al 2019, i timori diagnosticati alle: si stiamano circa seimilain più E’ stato presentato all’Istituto Superiore di Sanità il rapporto riguardante i numeri del cancro in Italia nel. E’ emerso undelle diagnosi di tumore rispetto allo scorso anno, ma solamente nelle. Sono 377 mila … L'articolo proviene da .

