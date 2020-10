Traffico Roma del 08-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata Simona Cerchiara abbiamo lunghe code tra l’autostrada-fiumicino il viadotto della Magliana difficoltà di circolazione verso l’Eur si tratta di code tra medici e l’ingresso sul viadotto ripercussioni Provenendo dalla Magliana e anche dalla Portuense in questo momento intenso iltra via di Torrevecchia e via dell’Acquedotto del Peschiera incolonnamenti verso Pineta Sacchetti difficoltà di circolazione sulla Cassia Code in prossimità di via di Grottarossa sulla tangenziale coda all’altezza della Salaria verso lo stadio rallentamenti sulla via Aurelia Anticaall’altezza di via di Bravetta In conclusione l’invito restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 ...